بوتين يزور مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف أون دون، حيث أطلعه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، على سير العملية الخاصة بأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الجمعة.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أشارت في وقت سابق، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ، في محادثة مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدعم الحزبين القوي «الديمقراطي والجمهوري» لاستمرار مساعدة أوكرانيا.

اقتصاديا، قالت رئيسة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، إن منتجات بلاده في القطاع غير المتعلق بالموارد والطاقة تتمتع بإمكانات مبيعات كبيرة في أكبر أسواق الدول الصديقة، مشيرة في جلسة ضمن منتدى «صنع في روسيا»، حملت عنوان: «جغرافية الصادرات الجديدة..التحديات والفرص»، إلى أن من أجل نجاح الصادرات، من الضروري تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.