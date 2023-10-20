طارق فهمي: إسرائيل تعاني من عقدة التقزم

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخريطة المعتادة لإسرائيل مشوهة متقطعة الأوصاف، مشيرًا إلى أن المدن الشمالية في إسرائيل صناعية، وشلل إسرائيل يأتي من جهة الشمال، وإسرائيل معروف أن بها 5 عائلات اقتصادية كبرى وتكنولوجية.

إسرائيل دولة تحتاج لعمق

وأضاف، خلال حواه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل دولة تحتاج لعمق وامتداد استراتيجي يدافع عن الدولة ويمكن أن نسميها حدود غير متكاملة.

وأكد أن الطيارين الإسرائيليين لا يتدربون في إسرائيل ويتدربون في تركيا والدول الإفريقية وذلك لأن مساحة الدولة صغيرة ولديهم عقدة التقزم وأن تبقى حديثة في حدودها.

إسرائيل قامت بوضع سور حولها

وتابع، أن إسرائيل قامت بوضع سور حولها وحددت حدودها بها والكلام عن أن حدودها يصل لآخر جندي كلام فارغ إسرائيلي، فإسرائيل رسمت حدودها مع مصر بمعاهدة السلام، وفلسطين بالجدار العازل، كما رسمت حدودها مع لبنان.