خبيرة تغذية تنصح بالابتعاد عن اللحوم المصنعة: «قد تسبب السرطان»

قالت الدكتورة سحر خيري، عميدة المعهد القومي للتغذية، إنه يجب الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة، مثل اللانشون والسوسيس، بسبب احتوائها على مواد، قد تسبب الإصابة بالسرطان، وكذلك المقليات مثل البطاطس المقلية، واستعمال الزيوت أكثر من مرة، مما يؤدي للإصابة بالسرطان.

وأكدت «خيري» خلال حوارها، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، بأنه يفضل التقليل من تناول اللحوم الحمراء، أو الابتعاد عنها تمامًا، ويمكن استبدالها باللحوم البيضاء، أو البروتينات النباتية، مثل تناول طبق الكشري، الذي يحتوي على بروتينات نباتية مهمة، وذلك لأن عملية الهضم للحوم الحمراء، ينتج عنها مواد قد تضر بالجسم، وتنشط الخلايا السرطانية.

نصيحة لمرضى القولون

وأضافت «خيري» نصيحتها لمرضى القولون، بالابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء، والقاعدة الأساسية التقليل من النشويات، ولا يمكن الابتعاد عنها تمامًا، فكل مجموعة غذائية تعطي موادا مهمة للجسم، ويجب الإكثار من الفواكه الخضراء والأسماك.

يفضل التقليل من البروتينات الحيوانية

وتابعت «خيري» يجب أن يكون هناك يومًا في الأسبوع، لا يتناول فيه الشخص أي نوع من البروتينات الحيواني.