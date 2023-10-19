رئيس «دفاع النواب»: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض من الدولة المصرية

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك مخطط تهدف اليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وهو تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا الى أنه أمر مرفوض من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلًا «الرئيس السيسي أعلنها صراحًة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه الأحداث التي تحدث».

تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بفكرة الرد على حركة حماس، ولكنه مخطط قد ظهر على حقيقته وهو تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما اتضح من خلال ممارسات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

جلسة طارئة بمجلس النواب

وأشار الى أن جلسة اليوم بمجلس النواب المصري كانت جلسة طارئة، حيث عبر خلالها جميع النواب عن رأى الشعب المصري مما يحدث من قيام الإحتلال الإسرائيلى بالقضاء على الشعب الفلسطيني والضغط عليه ومحاولة تهجيره الى كلًا من مصر والأردن.