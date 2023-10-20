أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023 في محلات الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023، وسجلت الأسعار ارتفاعات طفيفة في سعر جرام الذهب عيار21 وجرام الذهب عيار24 وعيار18.

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 20-10-2023، وتبين أنّ مؤشر الذهب في صعود مستمر وفقًا للشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار21، الأكثر تداولًا عند مستوى 2425 جنيها، دون مصنعية أو ضريبة.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2771 جنيها خلال بداية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة نحو 2540 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 2079 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1617 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 19 ألفا و400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وبلغ سعر الأونصة الذهبية 1973 دولارا.