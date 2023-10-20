تحرير 2000 محضر تمويني في حملات على المحلات والمخابز بالمنوفية

نجحت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، في ضبط كميات من السلع الغذائية بالأسواق، خلال حملات تفتيشية، شملت جميع مراكز ومدن المحافظة، كما تم تحرير عدد كبير من المحاضر للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأتي الحملات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بشن حملات مكبرة وضبط الأسواق.

تحرير مئات المحاضر التموينية

وقال المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير أكثر من 2000 محضر تمويني، شملت ضبط مخالفات والتحفظ على سلع لوجود مخالفات، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.

حملات تموينية على المخابز في محافظة المنوفية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير عشرات المخالفات للمخابز المخالفة للتعليمات الدورية، وتم التأكيد على عدم التلاعب في الموازين، مشددا على أن التلاعب يؤدي إلى غلق المخبز بعد العرض على محافظ المنوفية.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، على التعاون بين مديريات الصحة والطب البيطري لتنفيذ حملات مكبرة مشتركة.