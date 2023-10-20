مواطنون بالدقهلية: ندعم القضية الفلسطينية ولن نفرط في سيناء

تؤدي محافظة الدقهلية صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة في عدد 5 مساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة، وهي مسجد الجوهرة ومسجد السلام، ومسجد النصر ومسجد الجمال ومسجد 6 أكتوبر، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بالدقهلية.

منع تهجير الفلسطينيين وتركها للمحتل

وقال الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما يحدث في قطاع غزة من إجرام ما هو إلا مجزرة مخالفة لكل معايير الإنسانية، وكل ما نملكه حتى الآن هو إعلان الأوقاف عن دعمها قلبا وقالبا ومساندتها للشعب الفلسطيني، بالإضافة لتأييدنا قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تهجير الفلسطينيين وترك أراضيهم للعدوان الإسرائيلي، ونرفض تماما فكرة تهجير أشقائنا من غزة إلى سيناء، هذه فكرة صهيونية معروفة، والشعب المصري بأكمله يؤيد ما تقوله قيادتنا الحكيمة، لأنه في مصلحة المواطن المصري والفلسطيني معا.

وقفة تضامنية لدعم فلسطين وتأييد قرارات الرئيس السيسي

وقال ماهر حافظ، أمين مساعد بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، إنه بعد صلاة الجمعة مباشرة سنؤدي صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة، ونحن معهم بقلوبنا، وبعدها سننظم وقفة تضامنية بمشاركة الشعب المصري أجمع لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرار الرئيس السيسي في رفض تهجير سكان غزة وفلسطين، وهذا الأمر لمصلحتهم ولمصلحة مصر بالتأكيد، ونبدي رفضنا التام لما يفكر الإسرائيليون فيه، وهو ترك سيناء أو احتلالها مرة أخرى، لن نفرط في سيناء مهما كلفنا الأمر، الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء.