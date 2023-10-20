الآلاف يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين في 4 مساجد بالغربية

أدى الآلاف من أبناء محافظة الغربية، صلاة الغائب على شهداء فلسطين في 4 مساجد بمدينتي طنطا والمحلة، حددتها مديرية الأوقاف بالغربية، بعد صلاة الجمعة، وذلك على أرواح شهداء الأشقاء الفلسطينيين ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المواطنين حرصوا على التواجد مبكرًا

وحرص المواطنون من مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية على التوجه إلى مساجد السيد البدوي، والشيخة صباح، ومسجد المنشاوي بطنطا، ومسجد الحنفي بالمحلة الكبرى، وهي المساجد الـ4 التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الأشقاء الفلسطينيين.

وكانت خطبة صلاة الجمعة عن الدفاع عن الوطن وأن أمان الوطن من أفضل نعم الله تعالى، وأن الإسلام حث المسلمين على الدفاع عن الوطن بكل ما هو غالي ونفيس.

وقفة تضامنية بطنطا لتأييد موقف الرئيس السيسي

وعقب انتهاء صلاة الجمعة وصلاة الغائب، توجه المواطنون إلى منطقة استاد طنطا، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، والتنديد بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه برفض التهجير ووقف إطلاق النار.