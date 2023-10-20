ولي العهد السعودى: يجب العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار في فلسطين

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات قمة الخليج - آسيا، اليوم الجمعة، عن ضرورة العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، موضحا أن المملكة ترفض العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ولي العهد السعودي: يجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين

قال ولي العهد السعودي، إن ما تشهده فلسطين من عنف مستمر يدفع ثمنه المدنيين يؤلمنا جميعًا، ونرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، ويجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبني التحتية.

وفي إطار العلاقات مع دول الآسيان، ذكر الأمير محمد بن سلمان أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها، وأنه في ظل ما تملكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.

ولي العهد السعودي: يجب الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: إن دولنا ستستمر لتكون مصدر آمن وموثوق للطاقة في شتى مصادرها، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا، كما نتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية.

وثمن ولي العهد السعودي إعلان دول الآسيان دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.