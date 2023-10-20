الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على دعاية انتخابات الرئاسة.. التبرعات لا تتجاوز 2%

هناك عدد من الضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بين ذلك التمويل الذي يتلقاه المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية يكون عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.