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كريم عبدالعزيز يناشد العالم بإنقاذ أهل فلسطين من العدوان الإسرائيلي

كتب:

بسمة شطا
03:25 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

ناشد الفنان كريم عبد العزيز دول العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر التي ترتكب في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك».

كريم عبدالعزيز يستغيث من أجل أهل فلسطين

وقال الفنان كريم عبدالعزيز: «أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر، وكل من هو معنى إنسانيا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو.. تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية».

يذكر أنّ هناك عددًا كبيرًا من الفنانين أعلنوا دعمهم لفلسطين منهم محمد هنيدي وشيريهان وحنان مطاوع ودينا الشربيني وأنغام وشيرين عبدالوهاب، وياسمين عبدالعزيز، وتامر حسني، وعمرو دياب وغيرهم الكثيرين.

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