كريم عبدالعزيز يناشد العالم بإنقاذ أهل فلسطين من العدوان الإسرائيلي

ناشد الفنان كريم عبد العزيز دول العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر التي ترتكب في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك».

كريم عبدالعزيز يستغيث من أجل أهل فلسطين

وقال الفنان كريم عبدالعزيز: «أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر، وكل من هو معنى إنسانيا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو.. تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية».

يذكر أنّ هناك عددًا كبيرًا من الفنانين أعلنوا دعمهم لفلسطين منهم محمد هنيدي وشيريهان وحنان مطاوع ودينا الشربيني وأنغام وشيرين عبدالوهاب، وياسمين عبدالعزيز، وتامر حسني، وعمرو دياب وغيرهم الكثيرين.