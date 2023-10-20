الشركة المسؤولة عن قطار العاصمة الكهربائي تزور إحدى المدارس لمتابعة المشروعات الرائدة

نظمت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة القطار الكهربائي الخفيف، زيارة لطلاب مدرسة الإيمان، في إطار زيارات طلاب المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة لمتابعة المشروعات الرائدة، التي تعتبر رمزا للابتكارات والخطوات المتطورة التي تساعد في بناء شبكة المواصلات الحديثة في مصر.

الأطفال استمتعوا بالرحلة

وأكدت الشركة أن الأطفال استمتعوا بالرحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة لمحطة عدلي منصور التبادلية على متن القطار، التي صحبهم فيها عدد من زملائنا، وشرحوا لهم مزايا القطار وأهميته في الربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمتنامية في القاهرة.

الطلاب أبدوا إعجابهم بنظافة وسرعة القطار

وأبدى الطلاب إعجابهم بنظافة وسرعة القطار، وانبهروا بالمباني المتفردة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل الواجهة الجديدة لرؤية مصر للمستقبل.