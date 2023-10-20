الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 3 مقاتلين بحزب الله قرب الحدود اللبنانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن توجيه ضربة جوية، اليوم الجمعة، استهدفت ثلاثة من مقاتلي حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية، وأنه تم رصدهم في منطقة الحدود مع لبنان.

إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مسلحين

وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، أطلق قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل النار باتجاه مسلحين تم رصدهم في منطقة الحدود مع لبنان».

تصاعد التوترات بالمناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعدًا في التوتر، منذ بداية الأسبوع الماضي، يتخلله تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الحدودي بين فصائل مسلحة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على الجانب اللبناني.