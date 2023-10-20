الصحة الفلسطينية: 4218 شهيدا و13400 جريح جراء العدوان الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

أكثر من 4137 شهيدا في قطاع غزة

وقالت الوزارة، إن أكثر من 4137 شهيدًا، في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري، فيما أوضحت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 12 ألف فلسطيني جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400.