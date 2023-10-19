تبدأ من 144 حتى 2024 جنيهاً.. كم بلغت أرباح الذهب خلال اسبوعين؟

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن الأرباح التي حققوها من شراء الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث يعتبر الذهب أحد الأوعية الادخارية والملاذ الآمن للحفاظ على قيمة رؤوس الأموال في مختلف الأحوال الاقتصادية.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل مكاسب الذهب من أرباح علي مدار أسبوعين، حيث حقق مشترو المعدن الأصفر مكاسب كبيرة، تتخطى حاجز 2000 جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة من جانب شعبة الذهب.

أرباح جرام الذهب في أسبوعين

سجل جرام الذهب عيار 24 أرباحاً تُقدر بنحو 289 جنيه، حيث سجل الآن نحو 2743 جنيهاً.

سجل جرام الذهب عيار 21 أرباحاً تقدر بنحو 253 جنيهاً، حيث سجل الآن نحو 2400 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 18 أرباحاً تقدر بنحو 219 جنيهاً، حيث سجل الآن نحو 2057 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 12 أرباحاً تُقدر بنحو 144 جنيهاً، حيث سجل الآن نحو 1371 جنيهاً.

سجل جرام الذهب عيار 14 أرباحاً تُقدر بنحو 169 جنيهاً، حيث سجل الآن نحو 1600 جنيه.

سجل الجنيه الذهب أرباحاً تُقدر بنحو 2024 جنيهاً، حيث سجل الآن نحو 19200 جنيه.