أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في ختام تعاملات اليوم الخميس، استقرارا نسبيا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا عند مستوى 2415 جنيها، بدون مصنعية أو ضريبة، كما استقر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2760 جنيها خلال ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، ليسجل نحو 2530 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2415 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2070 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1610 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 19-10-2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 19320 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1973 دولارا.