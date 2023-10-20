عضو خارجية النواب: تفويض الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن مصر يؤكد شعبيته

اعتبر النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، التفاف كل فئات الشعب المصري حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لحماية أمن مصر والقضية الفلسطينية، تأكيدًا جديدًا على مدى شعبية الرئيس السيسي والثقة التامة في قراراته وتحركاته لصالح أمن مصر القومي، ونصرة القضية الفلسطينية.

تفويض الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي لمصر

ولفت «الصيرفي» في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ جلستي مجلس الشيوخ والنواب وتفويض الرئيس السيسي في الدفاع عن أمن مصر القومي والتصدي للمخططات الصهيونية، تاريخية وتؤكد أصالة الشعب المصري ونوابه، والتفاف الجميع حول زعيم وطني مخلص، استطاعت وطنيته الحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية وسلامة المواطن المصرى.

وأشار إلى أنّ تفويض الرئيس السيسي في أن يتخذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي والحدود المصرية، يؤكد جسامة ما يحيط بالوطن من تحديات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أنه لا حل أمام إسرائيل سوى وقف العنف والنظر في حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى حديث الرئيس السيسي، إلى أننا دعاة سلام، ونمد يدنا اليمنى دائما للجميع بالسلام، هي رسالة للجميع.

نصرة القضية الفلسطينية

وتابع أنّ القضية الفلسطينية تعيش أيامًا صعبة، والمقاومة الفلسطينية استعادت كرامة العرب مرة ثانية، كما أنّ الشعب المصري يعيش ملحمة وطنية كبرى في الالتفاف حول «السيسي» وتفويضه لاتخاذ ما يراه مناسبًا: «مصر على حق، ولن نسمح لإسرائيل بأن تنفذ مخططاتها، وعليها وقف الحرب فورًا».