سحب فيلم «دولارات دولارات» من السينما بعد 4 أسابيع عرض.. لم يحقق إيرادات

سُحب فيلم «دولارات دولارات»، من دور العرض السينمائي، وذلك بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة وتذيله قائمة الإيرادات اليومية، إذ كان آخر رقم حققه في شباك تذاكر السينما يوم الأربعاء 129 جنيهًا فقط، ومن ثم تم رفعه من السينما بعد 4 أسابيع فقط من طرحه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم دولارات دولارات، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما 372 ألف و250 جنيهًا فقط، ولم ينجح في تحقيق أرقام كبيرة أسوة بالأفلام المعروضة حاليًا بالسينما وهي «فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع، مستر إكس».

قصة فيلم «دولارات دولارات»

تدور قصة فيلم دولارات دولارات، في إطار من الأكشن والإثارة، من خلال عملية سطو مسلح على أحد الملاهي الليلية، ويحدث صراعًا يفجر أزمات غير متوقعة بين أبطال العمل تقلب الأمور رأسًا على عقب.

أبطال فيلم دولارات دولارات

فيلم «دولارات دولارات» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، مدحت إسماعيل تيخا، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.