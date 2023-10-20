عصام درويش: تحركات الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية مدروسة بوعي شديد

قال الدكتور عصام درويش، الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إنه يؤيد تحركات الرئيس عبد الفتاح في الملف الفلسطيني، ووصفها بالتحركات «الاحترافية» لافتًا إلى أن القيادة السياسية لديها بُعد نظر في التحركات الدبلوماسية، ومن بينها دعوة الرئيس السيسي لعقد القمة العالمية للسلام 2023، تضامنًا مع فلسطين.

وأضاف «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ندعم الرئيس في هذه التحركات نحو دعم القضية الفلسطينة وحماية الأراضي المصرية، وهي التحركات التي تأتي تأكيدا على أن جميع القرارات التي يتخذتها الرئيس السيسي مدروسة بوعي شديد»، مؤكدا أن تحركات مصر «احترافية» وأن مصر غير مُستضعفة.

وأكمل: «أنا مطمئن أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة ستكون بالوعي نفسه، وأتصور أن خروج المظاهرات المؤيدة لدعم القضية وتفويض الرئيس في هذه القرارات، تحظى جميعها بتأييد قطاعات واسعة من الشعب المصري، ونحو مزيد من الثقة وبقوة في القيادة السياسية».

وأشار «درويش» إلى دعوة مصر للقمة العالمية؛ لمناقشة مستجدات الأحداث في غزة، مع الأطراف الكبرى، يجنب جر المنطقة إلى الدخول في حرب دولية، مشيدًا بخطط الدولة المصرية لتعمير وتنمية سيناء على مختلف الأصعدة، وتدل على الحكمة وامتلاك الرؤية.