أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قمة القاهرة ستحرك العالم لوقف العدوان على غزة

أكد الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قمة القاهرة للسلام التي تبدأ غداً في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 31 دولة و3 منظمات دولية، ستحرك ملف السلام الذي تعطل بشكل كلي منذ 2014 وتحمل المجتمع الدولي مسئولية كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

القمة ستحرك المجتمع الدولي

وقال الدكتور أيمن الرقيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمة ستحرك المجتمع الدولي الذي صمت لأكثر من 70 عاما، وتحرك المياه الراكدة في العملية السياسية، فضلا عن دورها في الحديث عن خطورة الضغط بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء خاصة وأن هذه الدعوات بمثابة إنهاء للمشروع الوطني الفلسطيني والحل السلمي بشكل كامل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تريد من القمة أن تضع الأمر وتصاعد الأحداث في غزة أمام العالم أجمع، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف الحرب.