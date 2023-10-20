أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.. عيار 21 بكم؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023، في محال الصاغة والأسواق المصرية، خلال منتصف التعاملات المسائية، استقراراً نسبياً، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 2475 جنيهاً بدون مصنعية أو ضريبة، فيما سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، نحو 2829 جنيهاً، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الجمعة، في محلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2593 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2121 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1650 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023،بمحلات الصاغة المصرية، نحو 19800 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1993 دولارا.