أسعار الذهب اليوم الجمعة بنهاية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، أسعار الذهب اليوم الجمعة بنهاية التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر الذهب ثباتًا خاصة فيما يخص سعر جرام الذهب عيار 21 وجرام الذهب عيار 24 وعيار 18.

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في نهاية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 20-10-2023، إذ تبين أنّ مؤشر الذهب في طريقه عالميًا نحو الصعود، وفق الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة بنهاية التعاملات الصباحية

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا عند مستوى 2455 جنيها، دون مصنعية أو ضريبة.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يجرى استخدامه لصناعة السبائك، مسجلا نحو 2806 جنيهات خلال نهاية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة نحو 2572 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 2104 جنيهًا.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1637 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ما قيمته نحو 19 ألفا و640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

- بلغ سعر الأونصة الذهبية 1973 دولارا.