محددات الحشد المصري الداعم لفلسطين.. معبر رفح يواصل استقبال الحالات الإنسانية

أكّد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّه في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية، تقرر إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل وقف التصعيد والقصف المستمر للأهالي المدنيين في غزة، بجانب مباحثات إدخال المساعدات لقطاع غزة.

محددات الحشد المصري الدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية

وتمثل الحشد المصري الداعم لفلسطين في حشد دبلوماسي، يطالب بوقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي، بالإاضفة إلى الحشد الإغاثي لجمع أكبر كمية ممكنة من المساعدات وإدخالها إلى غزة، تحدد في:

- التأكّيد المستمر على أنَّ معبر رفح البري مستمر في استقبال الحالات الإنسانية رغم تواصل القصف الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني.

- حشد جهود الإغاثة الدولية سواء من دول الإقليم أو الدول الغربية أو المنظمات الدولية في العريش، والتعهد بتوصيل تلك المساعدات إلى داخل غزة.

- تدفق المساعدات الإغائية الضخمة سواء التي جهزتها منظمات المجتمع المدني المصري أو التي استلمتها مصر من جهات دولية إلى معبر رفح، ونقل صورة تلك المساعدات واعتصام المتطوعين أمام معبر رفح عبر القنوات الإعلامية الإقليمية مثل أحد عوامل الضغط على إسرائيل للسماح بمرور تلك المساعدات إلى قطاع غزة.