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الدبلوماسية المصرية شهدت تفاعلا كبيرا خلال أزمة العداون الإسرائيلي على غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:30 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

تبلور الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي خلال أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث شهدت الدبلوماسية المصرية، تفاعلا كبيرا خلال أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرت الدبلوماسية المصرية في فتح قنوات اتصال مع دول الإقليم، والتأكيد على تبني موقف موحد بشأن رفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين، وانتهاكها القانون الإنساني الدولي.

وفاعلية الدبلوماسية المصرية في تحويل موقف بعض الدول الغربية التي أيدت الموقف الإسرائيلي في بداية التصعيد إلى موقف داعم لوقف التصعيد، ومراعاة الوضع الإنساني في غزة بل وتقديم مساعدات لسكان القطاع.

ونجاح الدبلوماسية المصرية في كشف مغالطات الإعلام الغربي، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتوضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي، بما أدى إلى تغير في بعض الموقف الغربية على المستوى الشعبي.

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بقلم محمد عزالدين