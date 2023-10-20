وكيل تضامن النواب يشارك في وقفة أمام النصب التذكاري لرفض تهجير أهل غزة

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في مظاهرات أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

وأعلن فتحي، خلال بيان صحفي، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، لاتخاذ في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، موضحا أنه شارك في هذه الوقفة لتفويض الرئيس السيسي بحماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية، وحماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية، بالإضافة إلى حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب»، وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن مصر ستظل دائماً ما تقف إلى جوار أبناء الشعب الفلسطينى وحقهم المشروع فى التسوية العادلة والشاملة لقضيتهم العادلة من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس ضد الشعب الفلسطينى الشقيق جميع الاعتداءات التى تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات هى تهجير قصرى للفلسطينين ولا يجب السكوت عن تلك الأفعال والجرائم الوحشية.

ودعا النائب أحمد فتحي، بجميع المؤسسات الدولة بالضعط على الكيان الصهيوني للاسراع فى عملية دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطينين، مشيدا بالجهود المصرية التي تحرص على فتح ممر آمن ودخول كافة المساعدات من دول العالم عبر مطار العريش إلى غزة.