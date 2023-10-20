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نادي القضاة يدشن حملة للتبرع بالدم تضامنا مع غزة

كتب:

محمد عيسى
08:26 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
نادي القضاة ينظم حملة التبرع بالدم لغزة

نادي القضاة ينظم حملة التبرع بالدم لغزة

نظم نادي قضاة مصر، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. 

كان ذلك بحضور القاضي محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، والقاضي محمد صبحي سكرتير عام النادي وجميع أعضاء مجلس الادارة، وقد شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا وإقبالا كثيفًا من جانب قضاة مصر و أسرهم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا في مشهد يبرهن علي أن الشعب المصري دائمًا مساندًا وداعمًا لشقيقه الفلسطيني.

وصرح القاضي أبو الحسين قايد وكيل أول النادي والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنَّ هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الوقفات المليونية من الشعب المصري تضامنا مع شقيقه الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم وحفاظًا على مقدرات الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الكاملة على الأراضي المصرية ورفضا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى مصر والأردن.

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