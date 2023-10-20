تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023، في محال الصاغة والأسواق المصرية خلال ختام التعاملات المسائية، تراجعا ملحوظا، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، بنحو 25 جنيها مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية ليسجل 2450 جنيها دون مصنعية أو ضريبة، فيما تراجع سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، نحو 2800 جنيه، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، في محال الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2567 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2100 جنيه، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 1633 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023، بمحال الصاغة المصرية، تراجعا ملحوظا، حيث سجل نحو 19600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 1983 دولار.