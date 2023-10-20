ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستخدام في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملة مكبرة بالتعاون مع الصحة ومباحث التموين على مدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، بناءًا على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.

تشديد الرقابة على الأسواق

صرح المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بناء على التوجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة جشع التجار، جرى التعاون بين وزارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري في حملة مكبرة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ .

ضبط ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دجاج غير صالح للاستخدام الآدمي وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، كما تم إحراز 60 شمعة فلتر مجهولة المصدر، وتحرير محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو بيع بأزيد من الثمن المعلن الرسمي، وتم إحراز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية و العرض على النيابة العامة.