أكثر من 800 دولار أرباح ربع سنوية من شهادة ادخارية.. إليك التفاصيل

يقدم بنك مصر شهادة ادخارية بالعملة الأجنبية وتحديدًا الدولار بعائد مرتفع، إذ أنه يصل إلى 7% ويصرف بنفس العملة، ويتيح البنك عددًا من المميزات لهذه الشهادة التي يطلق عليها اسم إيليت، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن شهادة ايليت من بنك مصر، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل شهادة إيليت من بنك مصر

- العملة بالدولار الأمريكي.

- المدة 3 سنوات تبدأ اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

- الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

- الأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب من لهم حق الشراء.

سعر العائد لشهادة إيليت

- نوع العائد ثابت 7% سنويًا ويصرف بالدولار الأمريكي.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- لا تسترد الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح بنك مصر .

- يمكن الاقتراض بالجنيه المصري بضمان الشهادة وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

ويمكن لصاحب المبلغ 50 ألف دولار أمريكي الحصول على عائد ربع سنويًا بـ 875 دولار أمريكي.