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«كيف نعيش جاوبونا؟».. صرخة من طفلة بقطاع غزة في وجه العالم

كتب:

محمد عزالدين
01:51 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
طفلة فلسطينية

طفلة فلسطينية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن أوضاع النازحين الفلسطينيين من أهالي غزة في خيام على أطرافها، على أمل العودة إلى بيوتهم مجددا رافضين التهجير ومتشبثين بأرضهم.

خيام لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة

ويقيم أهالي غزة في خيام لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، لكنها نُصبت لتكون مأوى لهم من القصف، لكن أصوات الصواريخ وألسنة الدخان تغلف سماء غزة.

وقالت إحدى الأمهات التي تحمل رضيعها على ذراعها: «هذا الطفل عمره لم يكمل السنتين عاش 4 حروب، وصرنا نعيش مثل أجدادنا في عام 1948، تركنا بيوتنا ونعيش في خيام».

رسالة إلى العالم

وبكت طفلة فلسطينية من الفلسطينيين النازحين في الخيام على أطراف غزة، وهي توجه رسالة للعالم من داخل المخيمات، قائلة: «كيف نعيش جاوبونا؟».

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بقلم محمد عزالدين