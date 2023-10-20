«الأرصاد» تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. وتحذر من الشبورة الكثيفة

حالة من التغيرات والتقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال النصف الأول من فصل الخريف، ما بين انخفاض درجات الحرارة ليلاً وارتفاعها نهارًا، فضلاً عن الظواهر الجوية الأخرى المصاحبة لها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، إذ يقل نسبة تساقط الأمطار الأيام المقبلة، وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، والذي يتأثر بكميات كبيرة من الأمطار خلال فصل الخريف.

تغيرات في حالة الطقس الأيام المقبلة

ويصاحب انعدام فرص سقوط الأمطار سكون نشاط الرياح، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، واستمرار الشبورة الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وليلًا يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة السبت 21-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.