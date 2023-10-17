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المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه بالانتخابات

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:52 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

كشف المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أول قرار له حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال «زهران» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أول قرار سيتأخذه حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، سيكون تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة، بمجموعة كفاءات سياسية، وتكنوقراط قوية.

وأضاف «زهران»، أنه سيعطي الحكومة ويمنحها كل الصلاحيات، لوضع خطة إنقاذ عاجلة بدون أي تدخلات من أي جهة.

فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين

وكان زهران التقى برئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر، أمس.

وجاء اللقاء بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح، وتطرق الحديث حول رؤيته تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعامل مع الأزمات الحالية.

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