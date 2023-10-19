المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يلتقي السفير الإيطالي بالقاهرة

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح الرئاسي المحتمل ميكيلي كاروني السفير الإيطالي بالقاهرة.

فريد زهران يلتقي السفير الإيطالي

ناقش اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية على عدد من الأصعدة السياسية والاقتصادية، وخلال اللقاء أكد زهران على أن أوروبا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وأن مصر من أهم الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية وهي قضية الساعة التي تهم أوروبا بشكل عام.

فريد زهران: أوروبا لا تدعم القضية الفلسطينية

وشدد زهران على أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يتخلى فيها ساسة الدول الكبرى بما فيها أوروبا عن القضية الفلسطينية، وينحازون ضد كل المبادئ التي يعلنونها عن الحرية والضمير والأخلاق.

وأضاف في بيان له أنه على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن دعمه اللا مشروط للاحتلال الإسرائيلي وصم الآذان عن جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، وأن يزيد الدعم الإنساني لمساعدة ضحايا هذه المأساة بزيادة المساعدات المقررة لهذا العام، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، ومعاقبتهم بشكل جماعي تتعارض مع مصالح أوروبا، وتقوّض السلام.

السفير الإيطالي: يجب إنقاذ الأوضاع في غزة

من جانبه أكد السفير الإيطالي اتفاقه مع ضرورة إنقاذ الوضع في غزة وأن مصر دولة شديدة الأهمية في المنطقة ويعول عليها الكثير.

حضر اللقاء من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب الذي أشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وتستلزم تضافر كل القوى الدولية وعلى رأسهم أوروبا، كما حضرت اللقاء النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب التي أضافت أن على أوروبا أن تدعم القضية الفلسطينية التي وصلت أزمتها لمنعطف خطير، لأن أي انفجار سيحدث في المنطقة سيؤثر بالمقام الأول على أوروبا بحكم المعطيات السياسية والجغرافية.