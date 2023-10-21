موعد انخفاض درجات الحرارة والشعور ببرد الشتاء.. اعرف سبب الأجواء الحارة

شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ يوم السبت الماضي، إلا أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة لم يدوم طويلاً، إذ عاودت درجات الحرارة في الارتفاع مجددا بالأمس، وشعر بها المواطنيون ليتساءلوا عن موعد انخفاض درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وشهدت حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وخاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب الصعيد.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وبدورها فسرت هيئة الأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية نتيجة لتعرض البلاد لمرتفع جوى خلال فصل الخريف.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وحول موعد انخفاض درجات الحرارة وعودتها نحو معدلاتها الطبيعية، توقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في نهاية شهر نوفمبر، إذ يبدأ الشعور بالأجواء الخريفية ونسائم الهواء وانكسار درجات الحرارة.

ارتداء الملابس الشتوية

ومع انخفاض درجات الحرارة في نوفمبر، يمكن للمواطنين ارتداء قطعة زائدة أو جاكت خفيف عند الخروج في الصباح الباكر أو ساعات متأخرة من الليل.

ونسعترض تفاصيل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة السبت 21-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 22-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.