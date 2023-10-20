وزير الخارجية الأمريكي: على إسرائيل الالتزام بالقوانين الإنسانية خلال الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن هناك أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة ينبغي إطلاق سراحهم جميعًا، كما أنه على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية خلال الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» بأن نقص الغذاء والدواء والماء يزيد من معاناة سكان غزة، كما أن هناك 10 رهائن أمريكين لا نعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الى أن هناك جهود متواصلة بشأن المحتجزين الأمريكيين في غزة، موضحا أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها.