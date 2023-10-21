«الصحة» الفلسطينية: المستشفيات جفت مواردها بالكامل.. والاحتلال يهدد بقصفها

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن قطع المياه بقطاع غزة أمر ضد البشرية والإنسانية، إذ يستخدم الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الأدوات التي يكون لها آثار سلبية وكارثية.

«القدرة»: المستشفيات جفت مواردها بالكامل

وتابع «القدرة» أكد «القدرة» في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية أن الاحتلال الإسرائيلي له سيناريو خاص وقانون خاص، يدمر كل شيء، وكان هناك تهديد لمستشفى القدس الذي يوجد به عدد كبير من الجرحى والمرضى، بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص يصل عددهم إلى 12 ألف أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم.

وأشار إلى المنظومة الصحية في فلسطين أصبحت هشة بالكامل، وجفت موارد المستشفيات بالكامل، إلا أننا لن نغادر ونترك أطفالنا تحت القصف، سنظل نحاول إنقاذ أرواح شعبنا، ونعد شعبنا وأمتنا وكل محبي الشعب الفلسطيني أن نبقى متمسكين برسالتنا حتى نبين لكم الفارق الحقيقي بين الموت والحياة.