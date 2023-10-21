خبير علاقات دولية: «القاهرة للسلام» ستخرج بقرارات تجنب المنطقة حربا واسعة

قال أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إنَّ قمة «القاهرة للسلام» ستخرج بقرارات تجنب المنطقة حربا واسعة، مؤكداً تسابق جهود العواصم العربية كافة لوقف التصعيد والذي هو رهن بطبيعة الظروف والمتغيرات بالمنطقة، والمعطيات المطروحة في إطار حل الصراع.

«عكة»: ظروف معقدة تحيط بالقمة العالمية المرتقبة غداً

وأضاف «عكة»، خلال مداخلة هاتفية له لشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ القمة العالمية المرتقبة اليوم وترعاها مصر تأتي في ظروف معقدة، لا تقتصر على الصراع الدائر في قطاع غزة، وإنما ظروف تحيط بالمنطقة ككل، موضحا: «القمة تبحث في جذور الصراع والبحث عن حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية انطلاقا من الشرعية الدولية.

قمة القاهرة للسلام

وتابع خبير العلاقات الدولية، «قمة القاهرة للسلام تفتح المجال أمام النقاش الطويل حول هذه المسألة.. ما الذي يريده طرفا النزاع؟ ما الذي تريده إسرائيل؟ وما الذي تريده الولايات المتحدة من خلف إسرائيل والغرب؟ هل يريدون حلاً للصراع، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة؟».