تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إذ وصلت قيمة الانخفاض الآن إلى 30 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2435 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2783 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وعن سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية وصل إلى 2087 جنيها شراء.

أسعار الذهب في مصر

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1628 جنيها.

- بينما يسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1391 جنيها.

سعر جنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية تراجع ليسجل 19 ألفا و480 جنيها.

- كما وصلت سعر الأونصة في الأن في محلات الصاغة إلى 86 ألفا و547 جنيها.