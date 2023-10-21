142 فرصة عمل شاغرة في المنطقة الحرة بالسويس.. الشروط والمواعيد

أعلنت مديرية العمل بالسويس عن توافر وظائف شاغرة في إحدى الشركات بالمنطقة الحرة بالأدبية، تتضمن حرفا مختلفة، منها عمال وفنيين ومشرفين، بشرط حصول المتقدم لشغل الوظيفة على دبلوم فني، وألا يزيد السن عن 45 عاما، على أن يبدأ التقديم من اليوم وحتى 26 أكتوبر الجاري.

فرص شاغرة في المنطقة الحرة بالسويس

وتضمن إعلان مديرية العمل بالسويس حاجة شركة يونيفرسال التي تعمل في مجال تصنيع الأثاث بمحافظة السويس، لعمال وفنيين مؤهلات للعمل في وظائف فنية مختلفة، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة.

وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن »، إن إحدى شركات المنطقة الصناعية بحاجة لشغل 142 فرصة عمل من العمالة بمؤهلات، وتحدد المرتبات بعد المقابلة، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، على ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما.

وأضاف «جاد»، أن جميع طلبات الشركات الخاصة بشغل الوظائف يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة العمل، بحسب توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.

الوظائف الشاغرة في السويس

وأوضح وكيل وزارة العمل بالسويس، أن الوظائف الشاغرة بشركة يونيفرسال لتصنيع الأثاث، والتي تقع في المنطقة الحرة بالأدبية، تتضمن 52 عاملا مساعدا وعمال تغليف، و7 فني ماسيف، و1 فني ماكينة شريط، و2 فني ماكينة تخريم، و1 فني ماكينة تخريم أتوماتيك، و4 هد و16 نجار أول مسطحات، و17 نار أول كرسي، و7 فني تجهيز تنجيد و7 خياط تنجيد، و9 منجد أرضية، و21 فني دهانات ونشر ماكينات خشب ومشرف قسم تنجيد بإجمالي 142 وظيفة.