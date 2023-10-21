إنجازات 10 سنوات.. 1118 مشروعا بـ15 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

إنجازات عدة شهدتها جميع القطاعات بالفيوم على مدار السنوات القليلة الماضية، حوّلت العزب والنجوع الريفية إلى قرى نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق، وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نفذت نحو 1118 مشروعًا مختلفًا جرى الانتهاء منها بنسبة 100% في نحو 75% من المشروعات، وما يزال العمل جاريًا في باقي المشروعات، فضلًا عن الاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة.

وانتهت المبادرة من تنفيذ 699 مشروعًا بينما ما يزال العمل مستمرا على قدم وساق لإنهاء 419 مشروعًا، فيما لم يتم البدء في 8 مشروعات والتي ستكون بعد الانتهاء من باقي المشروعات.

المبادرة تخدم 1.3 مليون شخص

وكشف مروان حسن، مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت في مرحلتها الأولى بمحافظة الفيوم مركزين هما إطسا ويوسف الصديق بإجمالي 67 قرية في 20 وحدة محلية مقسمة إلى 12 في إطسا و8 في يوسف الصديق، مُشيرًا إلى أنّ تلك المشروعات تخدم 1.3 شخصًا بالمركزين.

إنشاء وإحلال وتجديد 155 مدرسة

وأوضح أنّ أحد أبرز إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتماماتها تمثلت في قطاع التعليم، مُشيرًا إلى إنشاء وإحلال وتجديد نحو 155 مدرسة منها 76 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى توسعة وصيانة 79 مدرسة وذلك في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق الذين تشملهما المرحلة الأولى من المبادرة.

بناء 40 مجمعا حكوميا وزراعيا

وأشار إلى أنّه جرى الانتهاء من إنشاء 20 مجمعا حكوميا، بالإضافة إلى 20 مجمعا زراعيا، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهم نحو 544 مليون جنيه.

طفرة في إنشاء المشروعات الطبية

وأضاف إنّ هناك طفرة كبرى في إنشاء المشروعات الطبية، والتي تضمنت إنشاء 63 مركز طبي، بالإضافة إلى 19 نقطة إسعاف بتكلفة بلغت نحو 2 مليار و113 مليون جنيه، مُبينًا إنّه تم الانتهاء من 19 مشروعًا.

تطوير شبكات ومحطات مياه الشرب

وفيما يخص تطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، بيّنّ أنّ المبادرة تشمل 131 مشروعًا في مد وتدعيم وتطوير شبكات محطات المياه بتكلفة إجمالية بلغت نحو 135 مليون جنيه، مُشيرًا إلى أنّه تم الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا بنسبة 100% بينما ما يزال العمل جاريًا في باقي المشروعات.

مشروعات في جميع الاتجاهات

وذكر إلى أنّ العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كل المشروعات، مُشيرًا إلى أنّ المبادرة تضمنت أيضًا المشروعات الآتية:

- إنشاء وتطوير 68 مركز شباب بتكلفة 312 مليون جنيه، تم الانتهاء من 55 مركزًا منها.

- تنفيذ 43 كوبري بتكلفة 195 مليون جنيه، تم الانتهاء من 42 مشروعًا منهم.

- تنفيذ 8 مشروعات تضامن اجتماعي بتكلفة 75 مليون جنيه، تم الانتهاء من مشروعين.

- 126 مشروعًا لتطوير شبكات الكهرباء والمحولات والموزعات الكهربائية بالقرى بتكلفة 5 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 32 مشروعًا منها.

- 251 مشروع شبكات ومحطات الصرف الصحي بتكلفة 7 مليارات جنيه تم الانتهاء من 63 مشروعًا منها.

- 31 مكتب بريد بتكلفة 65 مليون جنيه تم الانتهاء من 23 مشروعًا منها.

- 42 مشروعا لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من 7 مشروعات منها.

- 63 مشروعًا لتنفيذ شبكات الانترنت فائق السرعة تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات منها.

- 69 مشروعًا لتطوير وإضافة أبراج محمول لتقوية شبكات الاتصالات في القرى، حيث تم الانتهاء من 51 مشروعًا منها.

- 6 مشروعات أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة 77 مليون جنيه تم الانتهاء من 6 مشروعات منها.

- 34 مشروعًا لتبطين الترع تم الانتهاء من تنفيذ 25 منها.