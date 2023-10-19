إكسترا نيوز: اعتصام شباب التحالف الوطني بمعبر رفح لحين دخول المساعدات لغزة

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرًا عن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غزة.

وقال التقرير «لطالما عودتنا القيادة السياسية على الحكمة والقوة والسرعة في اتخاذ القرار، حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة إغاثة أشقائنا في نكبتهم في غزة تحت نيران الاحتلال ليهب شباب التحالف الوطني الذي لا يتأخر ابدًا ولا يدخر جهدًا في مجهوداته التنموية، حيث سابقوا الزمن ليعدوا كل ما طالته أيديهم لمساعدة إخوانهم في أسرع وقت وفي زمن قياسي».

وأضاف: «بعد ساعات من صدور التوجيه الرئاسي؛ تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش، وتضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف طن أغطية، و50 ألف قطعة ملابس، وتشمل أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات».

المساعدات الإنسانية

وتابع التقرير «مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومنعه دخول المساعدات الإنسانية، ظل شباب التحالف في العراء صامدين مصرين على إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم ومهونًا عليهم من الأهوال التي يرونها كل لحظة».

وقاموا بالرد على ظلم الاحتلال وتعنته، حيث اعتصم شباب التحالف بمعبر رفح هاتفين مرابطين حتى الإغاثة أمام معبر رفح».