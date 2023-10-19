التحالف الوطني: أرسلنا 106 شاحنات لإغاثة الأشقاء في غزة

أعلن مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ مصر أرسلت 106 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية والطبية والخيام إلى قطاع غزة، لدعمها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأوضح زمزم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الشحنات تحتوي على أكثر من 1000 طن مواد غذائية، و350 ألف عبوة من الدواء والمستلزمات الطبية، و250 من الملابس والأغطية والخيام و80 مخيما كاملا، فضلا عن كراتين المياه، لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ القافلة الأولى من المساعدات الإغاثية وصلت إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ومن المقرر أن تدخل القافلة إلى القطاع خلال الساعات المقبلة.

وأعرب زمزم عن رفضه لسياسة الترحيل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مطالبًا المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإغاثية.