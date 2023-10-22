«الصحة» تحذر من 3 أعراض.. «لو ظهرت عليك استشر الطبيب فورا»

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض المهمة، التي إذا ظهرت على المواطنين، يجب استشارة الطبيب وعدم تجاهلها لتفادي حدوث أي مضاعفات صحية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة، على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على الجسم.

أعراض إذا ظهرت لابد من زيارة الطبيب

وجاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

- كسر العظام بسهولة وبشكل متكرر.

- انحناء الظهر مع قصر القامة.

- ألم أسفل الظهر.

أسباب الإصابة بهشاشة العظام

وقالت وزارة الصحة والسكان إنّ هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بهشاشة العظام، وهو مرض صامت، ويمكن أن يصاب به الاشخص في حالة وجود خلل في الغدة النخامية، وزيادة نشاط الغدة الجار الدرقية، وانخفاض مستوى الهرمونات وزيادة إفراز الهرمونات الخاصة بالغدة الدرقية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين الاستفادة من حملة «100 يوم صحة» والكشف المبكر عن الأمراض، إذ إنّ الاكتشاف المبكر للأمراض يساهم في رفع معدلات الشفاء من المرض، مشيرة إلى أنّ الحملة تعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.