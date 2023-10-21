خالد البلشي: استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين يمثل جريمة حرب

بدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء وأعضاء النقابات المهنية، للتشاور والتنسيق لدعم فلسطين، في ظل الاعتداءات التي يتعرض لها أهالي غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

دور النقابات المهنية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الهدف من الدعوة والاجتماع هو تنسيق الجهود الموجهة لصالح الشعب الفلسطيني، وسوف نتحرك كنقابات مهنية بناء على صيغة يتم الاتفاق عليها، من خلال العمل على توجيه دعم عيني ومادي وقانوني ولجنة لرصد الانتهاكات في ملف موحد، مؤكدا: النقابات المهنية يجب أن يكون لها دور فعال في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

كما وجه نقيب الصحفيين التحية إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين متمنيا له الشفاء، مؤكدا أن النبراوي كان حريصا على التواصل وتأكيد الدعم، موضحا: نقيب المحامين عبد الحليم علام أعرب عن أسفه بسبب تواجده في الإسكندرية وسوف يشارك في الفعاليات القادمة.

آليات دعم الشعب الفلسطيني

وأشار البلشي: منذ اللحظة الأولى مع حجم الوحشية التي تمت من قبل الاحتلال، قد قررنا ألا نتوقف عند وقفة احتجاجية أو بيان ولكن يجب تطوير العمل إلى آليات دعم، وعليه قررنا ضرورة تنسيق الجهود بين النقابات المهنية.

وأوضح: أنشأنا لجنة لرصد انتهاكات الإعلام الغربي الذي ارتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وانحاز بشكل سافر مع الاحتلال، ومن الممكن التكاتف فيها من قبل باقي النقابات.

واقترح إحياء حساب سابق أو إنشاء حساب مشترك لجمع التبرعات من قبل النقابات المهنية، كما اقترح تأسيس لجنة لدعم مواطني قطاع غزة بحيث يتم توجيه قافلة مشتركة.

وطالب البلشي، بتشكيل لجنة قانونية لرصد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني أو بحق الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص وكذلك بحق الأطباء.

واستطرد: جرى استهداف الصحفيين ناقلي الحقيقة يمثل جريمة حرب، ولدينا حتى الآن 17 صحفيا شهيدا في غزة، وصحفي في جنوب لبنان وعشرات المصابين و50 مؤسسة إعلامية تم قصفها ومنازل صحفيين وحالات اختفاء، وأيضا هناك استهداف لمستشفيات وأطباء.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال لجأت لقانون جديد بحيث أن أي أعلام ينقل صورة مختلفة عن رؤيتها تعتبره إرهابا وتغلق الوسيلة الإعلامية، مشددا: الجميع ضد التوطين أو التهجير لما في ذلك من مساس للأمن القومي المصري وأيضا للقضية الفلسطينية.