«The Eras Tour» يتصدر الإيرادات في أسبوعه الأول بالسينمات

تصدر فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» قائمة الإيرادات الأسبوعية في أسبوعه الأول في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا 98.7 مليون دولار في السينمات المحلية، بينما حقق في السوق الخارجي إيرادات وصلت لـ 30.7 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 129.4 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما تراجع فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» إلى المركز الثاني بـ 14.6 مليون دولار، وعلى مدار أسبوعين في السينمات حقق إجمالي إيرادات على مستوى العالم بلغ 91 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «PAW Patrol: The Mighty Movie» بـ 8.7 مليون دولار، ليحقق على مدار 3 أسابيع في السينمات إيرادات بلغت 128 مليون دولار.

«Saw X» يحقق 73 مليون دولار عالميا في 3 أسابيع

وفي المركز الرابع جاء فيلم «Saw X» محققا في أسبوعه الثالث في السينمات إيرادات بلغت 7.9 مليون دولار، أما الإيرادات العالمية وصلت لـ 73.5 مليون دولار، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «The Creator» الذي حقق 6 ملايين دولار في شباك التذاكر الأسبوعي، محققا 81 مليون دولار على مستوى العالم.