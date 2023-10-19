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طلاب دمياط يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

كتب:

مني عبد الله
12:39 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
دقيقة حداد في مدارس دمياط

دقيقة حداد في مدارس دمياط

أعنلت مديرية التعليم في دمياط، وقوف طلاب المدارس دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين في طابور الصباح بجميع المدارس، تضامنًا مع الناس في غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

دقيقة حداد في مدارس دمياط 

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، في بيان صحفي، إنه جرى الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في طابور الصباح  جميع مدارس المحافظة، وذلك تضامنا مع الأخوة الفلسطينين، راجياً من المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته، و‏أن يجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة.

أحد أولياء الأمور: ما حدث خطوة على الطريق الصحيح

وأكد خالد عبد الرحمن، أحد أولياء الأمور أهمية ربط الأطفال بما يحدث حولهم، وخاصة القضية الفلسطينية وألا تقتصر معلوماتهم على المحتوى الذي يصلهم عن طريق الصدفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن ما فعلته مدارس دمياط اليوم خطوة على الطريق الصحيح لتوعية الطلاب بما يدور حولهم وقضية القدس.

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