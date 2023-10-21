1.3 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض خلال 24 ساعة

تواصل أفلام موسم صيف 2023 السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري، حيث حققت إيرادات بلغت مليون و352 ألف جنيه أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم «فوي فوي فوي» في الصدارة

وحافظ فيلم «فوي فوي فوي» على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية محققا 403 آلاف جنيه، يليه فيلم «الخميس اللي جاي» الذي حقق في يومه الثالث 252 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم «العميل صفر» بـ202 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «وش في وش» سوى 177 ألف جنيه ليأتي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات.

«ولاد حريم كريم» يتراجع إلى المركز الثامن

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «حسن المصري» الذي حقق 166 ألف جنيه، يليه فيلم «سكر» بـ 124 ألف جنيه، وبفارق كبير جاء فيلم «بيت الروبي» في المركز السابع بـ 14 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «ولاد حريم كريم» إلى المركز الثامن بـ 6 آلاف جنيه.

وفي المركز التاسع جاء فيلم «مستر إكس» بـ2.7 ألف جنيه، بينما كان المركز الأخير من نصيب فيلم «البعبع» بـ1784 جنيها.