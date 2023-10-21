«البعبع» لأمير كرارة يحقق ألف جنيه في 24 ساعة ويتذيل قائمة الإيرادات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ إنه لا زال ينافس في شباك التذاكر، رغم تواجده في السينمات منذ شهر يونيو الماضي.

«البعبع» مهدد بالسحب من دور السينما

بعد مرور 16 أسبوع عرض، أصبح فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، مهددًا بالسحب من دور السينما، نتيجة تراجع إيراداته اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ قُدرت إيرداته أمس الجمعة، بنحو ألف و784 جنيهًا فقط، الأمر الذي جعله يأتي في المركز الأخير في قائمة الأفلام المعروضة بالسينما.

تفاصيل فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق والإثارة، إذ يتفاجئ سلطان البعبع، بوجود طفلين يزعمان أنه والدهما، ويجد نفسه في ورطة بسببهما.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبد العظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.