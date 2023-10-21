وزيرة الخارجية الألمانية: أطفال غزة يعانون بسبب عدم وصول المياه إلى القطاع

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنّ كثير من العائلات في غزة تعاني بسبب عدم وصول المياه، وحرمان أطفالهم منها، معربة عن خشيتها من أن يتسبب الصراع في مزيد من الضحايا.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة، قائلًة: «المنطقة تشهد حالة من الخوف، وكل المدنيين يجب حمايتهم ومعاملتهم على حد السواء، ونناشد الجميع من أجل السلام، ويجب أن نكثّف جهودنا لمساعدة من يحتاج إلى مواد غذائية».

وتابعت بيربوك: «نشجع جميع الأطراف في المنطقة للانضمام إلينا لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة، ومن المهم جدًا تعزيز جهودنا الإنسانية، وتوصيل المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح».

وأكدت شكرها للحكومة المصرية والأمريكيين والأمم المتحدة لجهودهم في هذا الشأن، معربة عن سعادتها لاتفاق الجميع على أنّ المنطقة بحاجة إلى عملية سلام، تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام، مشددة على أنّ هذا الحل هو الوحيد الذي ينهي الصراع الحالي.