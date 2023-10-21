«حماة الوطن»: الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته لحل الأزمة الفلسطينية

أعرب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن ثقته في قدرة مصر على احتواء الأزمة الفلسطينية، لاسيما بعد قمة السلام بالقاهرة والتي شارك فيها عددا من القادة والزعماء على مستوى العالم.

وذكر الحزب في بيانه أن الكلمة التي افتتح بها الرئيس السيسي قمة القاهرة للسلام جاءت جامعة وشاملة، إذ وضعت العالم أمام مسئولياته في أهمية مواجهة التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وتهجير قسري.

صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية، ما يعد إهدارا واضحا للقيم الإنسانية، ويكشف ازدواجية التعامل في ملف حقوق الإنسان.

موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

ويجدد الحزب تأكيده موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة، وأنه لا حل للأزمة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ذات السياق يشيد حماة الوطن بجهود الدبلوماسية المصرية وتحركات القيادة السياسية والتي أسفرت عن فتح معبر رفح البري صباح اليوم، لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.